Scuola civica,  la musica è tornata 

A Tortolì, dopo 13 anni, si ritorna a studiare musica. Chitarra, violino, pianoforte, canto sono solo alcune delle discipline previste nei corsi in partenza della Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra. Grazie a una convenzione con il Comune di Lanusei per la gestione in forma associata di parte dei corsi musicali per l'anno 2023/2024. Dalla collaborazione dei due centri una volontà comune: promuovere la diffusione dell'istruzione musicale.

C'è tempo sino al 10 ottobre per iscriversi, ma è già boom di richieste. La Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra promuove, da oltre vent'anni, l'educazione e la cultura musicale del territorio. «Da quest'anno sarà aperta una nuova sede a Tortolì – dice il direttore artistico della scuola, Simone Pistis - siamo felici di poter ampliare la nostra offerta formativa nel territorio ogliastrino che oltre la sede principale di Lanusei include Ulassai e Bari Sardo. L'obiettivo è creare un luogo di aggregazione dove si possano creare occasioni di scambio e incontro». A Tortolì esisteva una scuola civica di musica che ha chiuso i battenti nel 2010. Nonostante qualche tentativo i corsi non sono mai più ripartiti. Sino alla svolta. Ci ha creduto la consigliera di Maggioranza Stefania Vargiu che è stata delegata a seguire l'attività: «Abbiamo ritenuto questa convenzione la strada migliore da percorre per ridare questo importante servizio alla nostra comunità». Soddisfatta l'assessora alla cultura Rita Cocco «Abbiamo già avuto un ottimo riscontro, in molti vogliono dare la possibilità di studiare musica ai bambini e ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA