Scuola civica, il direttore si dimette e accusa 

Il direttore artistico della scuola civica di musica di San Sperate, Maurizio Ligas, rassegna le sue dimissioni dall’istituto per via di «ingerenze continue» e «conflitti» con il consiglio d’amministrazione scelto dal sindaco Fabrizio Madeddu. Un addio che ha scatenato le polemiche anche tra i banchi del Consiglio.

La politica

Ma cosa c’entra la politica con l’istituto di musica? Il consiglio d’amministrazione della scuola civica viene scelto direttamente dal sindaco. Nel 2022, con le elezioni comunali, il Cda precedente si sciolse come da regolamento. Nel frattempo la scuola venne intitolata a Pinuccio Sciola e poco dopo il teatro al musicista Franco Gaviano. Il nuovo sindaco Fabrizio Madeddu rinnovò il Cda, tra conferme e nuovi volti.

Per il ruolo di direttore artistico si è passati invece attraverso bandi pubblici: Maurizio Ligas ricopre il ruolo a San Sperate dal 2019, è rimasto in carica e il suo secondo mandato sarebbe terminato nel 2025.

La rottura

Alla base delle dimissioni ci sarebbe «l’impossibilità di percorrere una linea comune e condivisa, utile alla realizzazione degli obiettivi», come si legge nei documenti. Si parla inoltre di «ingerenze continue e conflitti che determinano confusione tra il ruolo del Cda e del Direttore artistico». Al di là delle parole ufficiali, il casus belli sarebbe stato il tentativo del Cda di scegliere gli artisti el cartellone dei concerti che la scuola civica di musica stava programmando per il 2024. Ligas assicura comunque la sua presenza fino a fine luglio per chiudere la programmazione.

Ligas non conferma né smentisce e soprattutto non entra nel dettaglio: «Negli ultimi anni ho avuto l'onore e il privilegio di ricoprire l'incarico. Il fatto che il mio percorso finisca in questo modo non vanifica i bei momenti e le relazioni tessute con tanti, tantissimi professionisti e collaboratori, tra cui i docenti e gli stessi allievi. Mi piace pensare che se negli ultimi anni la scuola civica Pinuccio Sciola è diventata un modello sul territorio, un po' sia anche merito di questo percorso insieme».

La polemica

Critica la minoranza: «Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, ma i dissapori sono sotto gli occhi di tutti», dichiara Stefania Spiga del gruppo San Sperate tradizione e futuro. «Da due anni non sappiamo nulla delle attività del Cda, che è stato interamente nominato dal sindaco Madeddu senza coinvolgerci. Non ci sentiamo rappresentati. Abbiamo denunciato nello scorso Consiglio comunale la mancata trasparenza nella pubblicazione dei verbali dal mese di agosto 2020, almeno sul sito istituzionale, pertanto non conosciamo le motivazioni di questa ennesima rottura. Gli stracci erano volati anche in altre occasioni a suo tempo».

Replica il sindaco Fabrizio Madeddu: «Sui rapporti tra direttore e Cda non posso interferire. Non posso nemmeno rigettare o accettare le sue dimissioni. Ho incontrato direttore Maurizio Ligas e il presidente Andrea Sanna e ho notato scarsa attitudine al dialogo e confronto. Il direttore Ligas non sembra voler tornare indietro e me ne dispiaccio. Io posso intervenire solo sul Cda, cosa che mi riservo di fare presto».

