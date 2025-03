Scuola civica di musica, via ai nuovi corsi 

Oltre 400 richieste, numeri record di allievi e un’offerta formativa in continuo ampliamento. In attesa dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, con una cerimonia attesa nelle prossime settimane, la Scuola Civica di musica di Monserrato si arricchisce di nuovi percorsi didattici, dedicati in particolare ad avvicinare i giovani. Sono stati annunciati i nuovi corsi di propedeutica musicale, riservato ai bambini di 4 e 5 anni, e di avviamento alla musica, per i piccoli tra i 6 e gli 8 anni.

Il primo è un percorso ludico e creativo di 25 lezioni di alfabetizzazione musicale, attraverso il gioco, il canto, la danza e la scoperta di piccoli strumenti come maracas, tamburi, xilofoni e tanti altri. Le iscrizioni possono essere effettuate entro lunedì 17. Il secondo sarà invece un laboratorio di canto, pianoforte, batteria, chitarra, ukulele e violino, strutturato in dieci incontri dal 29 marzo al 7 giugno, con il termine delle iscrizioni giovedì 20.

RIPRODUZIONE RISERVATA