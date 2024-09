Scuola civica di musica, open day e lezioni gratuite 

Tutti musicisti a Sestu. È prossima la riapertura della Scuola Civica di Musica, prevista per i primi di ottobre, nella sede nel parco Marcis, ormai qui da un anno.

L’iscrizione può essere inviata via mail a scuolacivicamusicasestu@gmail.com, entro il 10 ottobre. Il 4 ottobre si tiene un “open day” in cui si potrà conoscere lo staff e provare lezioni gratuite. Sono previsti 13 corsi in singolo, e 4 collettivi.

I corsi

I corsi in singolo vanno dal basso, chitarra e batteria, all’ukulele, violino, organetto diatonico e persino launeddas, mentre quelli di gruppo comprendono il canto popolare o corale, per adulti o voci bianche. Ci si può iscrivere a più corsi, ed è prevista una quota annuale, ma ci sono anche riduzioni fino al 50% a seconda dall’Isee.

Cercasi talenti

Un’occasione per bambini e adulti per approcciarsi al mondo della musica, che rappresenta uno sfogo per l’artista che tutti hanno dentro di sé. E magari anche un modo per scoprire un talento, per farne una professione o semplicemente un piacevole hobby.

Lo staff

La scuola conta su uno staff di docenti preparati e ha organizzato in passato anche stage speciali con musicisti di successo, come Ram Prasad Secchi che l’anno scorso tenne un originale seminario sul rap, o Carlo Boeddu, che ne organizzò uno sull’organetto tradizionale sardo.

