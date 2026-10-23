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Lanusei.
24 ottobre 2026 alle 00:43

Scuola civica di musica nuovo record di iscritti  

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Ogni anno la scuola civica di musica per l'Ogliastra crea un piccolo esercito in marcia su un pentagramma. Se nel 2025 gli iscritti erano stati cinquecento quest'anno sfiorano i seicento. Cinquecentosettanta a essere precisi, un altro grande record per la Scuola che in Ogliastra conta quattro sedi, la principale a Lanusei e poi Bari Sardo, Tortolì e Ulassai. «Siamo contenti perché questi numeri sono il risultato del nostro lavoro sul territorio – ha detto il direttore della scuola Simone Pistis – le iscrizioni crescono in tutte le sedi e non possiamo che essere soddisfatti dei nostri allievi, sia ragazzi sia adulti, della loro passione quella passione che aiuta a vivere meglio. Tra le altre attività organizziamo rassegne musicali, laboratori nelle scuole e nel carcere di Lanusei per noi è fondamentale il contesto musicale ma anche quello educativo e sociale».

Tra i corsi preferiti quello di pianoforte, di chitarra e di canto. «Abbiamo avuto un bel crescendo anche per la classe di organetto – ha proseguito Pistis – contiamo di riattivare anche la classe di launeddas». Musica, passioni, sogni, e tanto impegno. «L'incremento delle iscrizioni dimostra che si sta lavorando bene, che si sta erogando un servizio di alto livello - spiega la vicesindaca di Lanusei, Maria Tegas – alla luce di quanto sta avvenendo nel mondo è importante che i ragazzi abbiano dei punti fermi, che possano contare su buone realtà, che possano confrontarsi, esprimersi con l'arte e fare rete. La Scuola civica di musica è come un collante del tessuto sociale e una risposta del genere non è che un sinonimo di qualità».

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