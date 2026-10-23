Scuola civica di musica nuovo record di iscritti  

Ogni anno la scuola civica di musica per l'Ogliastra crea un piccolo esercito in marcia su un pentagramma. Se nel 2025 gli iscritti erano stati cinquecento quest'anno sfiorano i seicento. Cinquecentosettanta a essere precisi, un altro grande record per la Scuola che in Ogliastra conta quattro sedi, la principale a Lanusei e poi Bari Sardo, Tortolì e Ulassai. «Siamo contenti perché questi numeri sono il risultato del nostro lavoro sul territorio – ha detto il direttore della scuola Simone Pistis – le iscrizioni crescono in tutte le sedi e non possiamo che essere soddisfatti dei nostri allievi, sia ragazzi sia adulti, della loro passione quella passione che aiuta a vivere meglio. Tra le altre attività organizziamo rassegne musicali, laboratori nelle scuole e nel carcere di Lanusei per noi è fondamentale il contesto musicale ma anche quello educativo e sociale».

Tra i corsi preferiti quello di pianoforte, di chitarra e di canto. «Abbiamo avuto un bel crescendo anche per la classe di organetto – ha proseguito Pistis – contiamo di riattivare anche la classe di launeddas». Musica, passioni, sogni, e tanto impegno. «L'incremento delle iscrizioni dimostra che si sta lavorando bene, che si sta erogando un servizio di alto livello - spiega la vicesindaca di Lanusei, Maria Tegas – alla luce di quanto sta avvenendo nel mondo è importante che i ragazzi abbiano dei punti fermi, che possano contare su buone realtà, che possano confrontarsi, esprimersi con l'arte e fare rete. La Scuola civica di musica è come un collante del tessuto sociale e una risposta del genere non è che un sinonimo di qualità».

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