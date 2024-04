Scuola civica di musica, ecco i corsi per ragazzi e adulti 

La scuola civica di musica apre le porte a tutti coloro che vogliono partecipare alle lezioni individuali, e non solo, dei diversi corsi in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Da lunedì 8 fino a sabato 13 nella sede di via Costa i docenti saranno a disposizione di bambini, ragazzi e adulti: verranno organizzate lezioni di canto (lirico, moderno e corale), pianoforte, violino, chitarra (classica e elettrica), batteria, organetto, propedeutica musicale, teoria e solfeggio. E anche organo a canne, corso che verrà istituito prossimamente, in Cattedrale. Per gli orari delle lezioni e per prenotazioni la segreteria è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 al 389618946. ( m. g. )

