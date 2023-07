Scuola civica di musica, domande per la direzione  

Il Comune ha pubblicato l’avviso di selezione per formare una graduatoria per l’incarico di direttore della scuola civica di musica. L’incarico, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sarà sino al 2026 e il compenso annuale è di 14mila euro. «I candidati dovranno essere in possesso del diploma di Conservatorio di musica (vecchio ordinamento) o Accademico di Conservatorio o Istituto musicale ed essere in possesso di comprovata professionalità ed esperienza in materie musicali, con esperienza nell’organizzazione artistica», sottolineano dal Municipio. La domanda deve essere inviata entro giovedì all’indirizzo di posta istituzionale@pec.comune.oristano.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA