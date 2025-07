Le note musicali conquistano l’Isola.

La Scuola civica di Musica della montagna prosegue nella sua attività che coinvolge numerosi Comuni dell'interno dell'Isola. Austis, Desulo, Dorgali, Mamoiada, Fonni, Oliena, Orgosolo, Orotelli, Tonara si uniscono ancora una volta per l'annata 2025-2026. Nei giorni scorsi e sino al 31 agosto, sono state aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico. I corsi sono vari e vengono offerti per pianoforte, batteria, canto lirico, pianoforte moderno, chitarra, corsi base di strumento, propedeutica, chitarra moderna, organetto, clarinetto, flauto traverso, basso elettrico, canto moderno, violino. Le domande giunte oltre il termine indicato saranno ammesse con riserva, mentre per gli allievi che hanno partecipato anche gli scorsi anni, l'iscrizione al nuovo anno è subordinata al pagamento degli eventuali debiti residui.

L’ordine di arrivo delle domande sarà decisiva per l’ingresso nella scuola. Nella fase finale della compilazione online (reperibile tramite i siti web ufficiali dei Comuni) è necessario allegare copia della ricevuta del pagamento della quota di preiscrizione di 20 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA