«Scuola civica di musica da riqualificare» 

Infissi deteriorati, barriere architettoniche che impediscono l’accesso in vari locali a persone con disabilità, quindi assenza di insonorizzazione, di un impianto di climatizzazione, di dotazioni tecnologiche multimediali, di una sala concerti. Come sta la sede della scuola civica di musica di via Venezia? Male. Partendo da qui, la commissione istruzione, guidata da Paola Mura (Progressisti) ha approvato una mozione (votata poi in Consiglio) che ha come obiettivo la riqualificazione della sede e il potenziamento della scuola come presidio culturale

e sociale della città. «La scuola civica di musica, fondamentale non solo per la promozione della cultura musicale, è alternativa a quanto fanno il conservatorio, le scuole private di musica, le scuole secondarie di secondo grado e i licei a indirizzo musicale», spiega la presidente Paola Mura. «É fondamentale perché offre un’ampia offerta formativa, accessibile alla stragrande maggioranza della popolazione, a costi ridotti. Un servizio rivolto a tutte le fasce d’età, e questo dimostra la sua cruciale funzione sociale oltre che culturale, per questo motivo», conclude la presidente Mura, «la commissione ha voluto porre in essere tutte le azioni necessarie volte a valorizzare la scuola». ( ma. mad. )

