Scuola civica di musica, concerto finale 

Concerto estivo per la Scuola civica di musica di Selargius, una tradizione ormai a conclusione dell’anno scolastico. L’appuntamento è per oggi, alle 21, nel complesso monumentale di San Giuliano di via San Nicolò. Come ogni anno il concerto è dedicato a grandi protagonisti della musica del Novecento, artisti che hanno lasciato un segno nella storia musicale italiana e internazionale.

Il tema di quest’anno è "Nord Swing Sud”, un viaggio musicale nello swing italiano degli anni '50, da nord a sud: da Fred Buscaglione a Renato Carosone, passando per Nicola Arigliano, Paolo Conte, Sergio Caputo e altri nomi indimenticabili. Ad arricchire il repertorio, anche classici dello swing americano, reinterpretati con testi originali in italiano scritti e cantati da Bob Montalbano.Tutti i brani - dicono gli organizzatori - sono stati riarrangiati in chiave moderna per offrire uno spettacolo attuale, elegante e coinvolgente per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA