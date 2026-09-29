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Sestu.
30 settembre 2026 alle 00:12

Scuola civica di musica, bando per la gestione nei prossimi tre anni 

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La scuola civica di musica di via Fiume a Sestu si prepara a proseguire il percorso con un nuovo affidamento. La Giunta ha approvato il progetto per la gestione del servizio per i prossimi tre anni scolastici, con la possibilità di estenderlo per altri due anni. Il valore complessivo dell’operazione supera i 667mila euro: per ciascun anno scolastico è prevista una spesa di 127mila e 600 euro, mentre la base di gara per il primo triennio è di circa 314mila euro. La parte più consistente, 291mila euro, riguarda il costo del personale. Il progetto era già stato approvato lo scorso maggio, ma è stato necessario riapprovarlo in vista della gara: durante la preparazione del bando sono state infatti inserite alcune clausole previste dalla normativa sugli appalti, tra cui quelle relative alla revisione dei prezzi e alle penali. Il servizio e i costi restano invece invariati. Nel frattempo, per il 2026-27, la scuola civica continuerà la propria attività attraverso la prosecuzione in proroga tecnica del servizio già affidato l’anno scorso. Tra le condizioni previste dal nuovo affidamento c’è anche una clausola per garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato nella gestione della scuola nel 2025-26. Le offerte presentate dagli operatori saranno valutate sulla base del rapporto tra qualità e prezzo. L’affidamento prevede anche la possibilità di organizzare attività integrative e complementari, fino a 9mila euro nel primo triennio e altri 6mila nell’eventuale biennio successivo.

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