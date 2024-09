Scuola civica di musica, aumenta l’offerta formativa 

Suona la campanella anche per gli allievi della Scuola civica di musica di Iglesias. Sono, infatti, aperte le iscrizioni e c’è tempo per aderire sino a giovedì 10 ottobre.

Questo anno la scuola si arricchisce di importanti novità con i nuovi corsi. Verranno svolti infatti, i corsi di Basso elettrico, clarinetto, launeddas, sax, e violino. Non è tutto. Ci saranno anche i corsi per i cori collettivi, coro degli adulti e il coro voci bianche. Inoltre, avranno luogo dei corsi speciali come quello della propedeutica musicale dedicata ai piccoli allievi dai tre anni ai sei anni. Novità anche per il corso di arte scenica, un binomio perfetto fra musica e teatro.

Le lezioni verranno tenute nella nuova sede di via Isonzo e per la prima volta, le iscrizioni sono aperte anche ai residenti dei Comuni limitrofi.

La scuola civica di musica è molto frequentata in città, è un luogo di incontro e socializzazione. «Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e abbiamo sempre e comunque nuovi e interessanti progetti da portare avanti - ha commentato l’assessora alla Cultura, Claudia Sanna - nel nuovo anno scolastico che si apre abbiamo i nuovi corsi per quanto concerne diverse discipline, in una ottica di crescita e innovazione culturale e sociale. Guardiamo sempre avanti e offriamo la possibilità di frequentare la scuola anche alle persone dai più piccoli ai più adulti dei paesi limitrofi».

