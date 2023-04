Scuola civica da tutto esaurito 

Avanti tutta per la Scuola civica di musica di Villacidro: dopo il taglio delle sovvenzioni regionali causate dal calo dei corsisti degli ultimi anni, si registra un vero e proprio boom di iscrizioni. La netta inversione di tendenza, dopo le difficoltà dovute all’attività ridotta a causa del Covid e ad alcune difficoltà organizzative, ora in via di risoluzione (pubblicato proprio ieri il bando per direttore amministrativo), passa da nuove forme di condivisione delle attività didattiche, che coinvolgono scuole e mondo dell’associazionismo.

I numeri

Sono più che raddoppiati gli iscritti, come spiega il presidente della scuola Civica di musica di Villacidro Christian Balloi: «Dopo la riconferma dei precedenti ottanta, siamo arrivati a oltre duecento iscritti. Il risultato è stato ottenuto in parte con l’attivazione dei laboratori di propedeutica nelle scuole dell’infanzia di via Melis e via Farina e nelle quarte e quinte delle scuole primarie degli istituti comprensivi Dessì e Loru, dove sono iniziati da marzo anche i corsi di canto». Si tratta di nuove attività che si aggiungono ai tradizionali corsi di pianoforte, violino, canto e percussioni, ma non solo: «Abbiamo da poco avviato anche i corsi di organetto – aggiunge Balloi – e fatto ripartire i corsi di chitarra dopo alcuni problemi legati alle disponibilità dei precedenti docenti, ora risolte». Inoltre, grazie al recupero di pc sostituiti dall’amministrazione di Villacidro che ha beneficiato di una misura sulla transizione digitale, la scuola Civica di musica disporrà di una decina di postazioni con le quali intende avviare, in estate, un corso di informatica musicale e musica elettronica, rivolto principalmente ai giovani.

Nel territorio

Il rilancio della scuola Civica di musica di Villacidro, Comune capofila tra i convenzionati Gonnosfanadiga, Pabillonis, Collinas e Segariu, coinvolge anche il tessuto associativo: «Con il direttore artistico Antonello Manca e il suo vice, Roberto Tolu, stiamo coinvolgendo diverse associazioni. In primis l’Ecole de Madame Foile (realtà associativa impegnata con soggetti femminili con sofferenze psichiche) che ha aderito, con un corso frequentato da dodici ragazze, mirato a valorizzare i loro potenziali musicali. È un progetto – continua Balloi – al quale teniamo particolarmente proprio per il suo valore sociale e siamo orgogliosi che queste corsiste abbiano accettato di esibirsi in pubblico, a luglio, alla fine del loro percorso».Il nuovo corso della scuola civica di Villacidro ha attratto anche iscritti dai paesi vicini (Villasor, Guspini, Sanluri) e ci sono stati colloqui con le amministrazioni di altri comuni che si vorrebbero consorziare con Villacidro, come Gergei ed Escolca. La Regione eroga un contributo alle scuole civiche sulla base degli iscritti e delle premialità legate al numero degli eventi organizzati: «Contiamo che questa nuova vitalità della scuola di Villacidro – conclude Balloi – ci venga riconosciuta dalla Regione anche in termini di contributo, così da stabilizzare le attività per il futuro».