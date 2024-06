Scuola chiusa, sì alla variante per altri lavori  

Il Comune di Selargius riprende i lavori di restyling nella scuola di via Leonardo Da Vinci, chiusa dallo scorso novembre per lavori che sarebbero dovuti finire entro marzo. Il cantiere è bloccato da mesi per alcuni imprevisti emersi durante l’intervento ed essendo un progetto finanziato con il Pnrr tutto deve passare tramite il Ministero, comprese le verifiche ulteriori richieste per poter completare la ristrutturazione.

Inevitabili le lamentele dei genitori degli studenti, trasferiti nella scuola di via delle Begonie, in teoria per pochi mesi, ma di fatto sino a fine anno scolastico. Ora il Comune cerca di ovviare al problema con una variante contrattuale in corso d’opera, atto necessario per procedere con il completamente dei lavori entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

Opere aggiuntive che ora dovrà realizzare la stessa ditta che ha vinto l’appalto Pnrr: 60 giorni di tempo - imprevisti permettendo - poi la scuola potrà finalmente riaprire i cancelli.

