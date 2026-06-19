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Quartucciu.
20 giugno 2026 alle 00:22

Scuola chiusa per topi: «Lunedì bimbi in classe» 

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A Quartucciu la scuola di via Piria è rimasta chiusa per diversi giorni. La scelta è stata necessaria per consentire un intervento straordinario di derattizzazione e garantire la sicurezza a bambini e personale. Nei giorni scorsi, nei terreni adiacenti, è stata effettuata la pulizia dei terreni vista l’ordinanza antincendio. Motivo per cui, tra le ipotesi fatte, i roditori avrebbero cercato riparo altrove. L’allarme è scattato lunedì, quando le insegnanti hanno notato alcuni escrementi. Immediata l’attivazione delle procedure: i bambini sono stati allontanati e il servizio mensa è stato sospeso. «Abbiamo dovuto attendere le verifiche della Asl. La conferma è arrivata quando è stato trovato un topino morto. La derattizzazione è stata fatta martedì e negli scorsi giorni sono proseguiti i controlli», spiega la vicesindaca Elisabetta Contini. «Se non emergeranno ulteriori criticità, gli alunni potranno tornare regolarmente in classe lunedì». ( matt.cab. )

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