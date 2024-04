Scuola chiusa per pipistrelli 

A Tuili, una singolare ordinanza del Comune ha chiuso la scuola elementare per la presenza di pipistrelli. Niente lezioni per consentire a una ditta specializzata di allontanare i chirotteri che si sono stabiliti nel controsoffitto e nei cassoni delle tapparelle. I pipistrelli di tanto in tanto fanno la loro comparsa negli spazi comuni della scuola ma si manifestano soprattutto tra le zanzariere e le finestre, depositando guano sui davanzali.

Il dibattito

L’intervento nella struttura di via San Pietro è programmato dal 26 al 30 aprile. Prevista anche l’igienizzazione dell’edificio. Tuttavia, il Centro pipistrelli in Sardegna, l’unica associazione del settore nell'Isola, ha espresso scetticismo riguardo all'intervento: «I pipistrelli sono animali minacciati di estinzione, protetti da leggi e normative sia a livello regionale, che nazionale ed europeo. Provvederemo a segnalare all’amministrazione comunale che come specie tutelate non è consentito cacciarli via dai rifugi, e i rifugi non possono essere distrutti. L’intervento previsto potrebbe essere considerato come danno ambientale grave», dice Mauro Mucedda. Secondo il sindaco di Tuili, Andrea Locci: «Durante l'estate, mentre la scuola era chiusa, i pipistrelli hanno trovato il modo di entrare e insediarsi nella struttura. Abbiamo immediatamente avviato una segnalazione alla Asl per un sopralluogo e per valutare le opzioni d'intervento». Dopo il sopralluogo con un tecnico del Dipartimento di Prevenzione della Asl Medio Campidano, si è riscontrata la necessità di adottare un piano per allontanare gli animali, perché «tale situazione genera un rischio per l’igiene pubblica», si legge nel documento. Una ditta specializzata nell’allontanamento degli animali, garantendo il rispetto delle leggi sulla protezione dei pipistrelli, si occuperà dell’intervento.

Il dirigente

Roberto Scema, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Villamar a cui il plesso di Tuili appartiene, spiega: «Si doveva intervenire, ma è importante farlo con attenzione, poiché i pipistrelli sono una specie protetta e per questo motivo il Comune ha incaricato una ditta specializzata».

Mauro Mucedda del Centro pipistrelli in Sardegna insiste: «Si tratta di una specie utilissima per la lotta agli insetti nocivi e quindi la loro presenza va tollerata, anzi andrebbe auspicata la loro attività nel territorio ed è estremamente necessario che degli esperti chirotterologi facciano un sopralluogo conoscitivo nella scuola per capire esattamente quali specie di pipistrelli siano presenti e in quali punti trovino rifugio e se sono in periodo riproduttivo, in modo da definire quale sia la migliore azione nel rispetto degli animali e delle necessità umane».

