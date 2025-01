Scuola chiusa, la protesta delle famiglie 

Dall’iniziale incredulità alla rabbia. I genitori della scuola media Alfieri alzano la voce dopo la seconda chiusura per una settimana, in due mesi, dell’edificio di via De Gioannis, per consentire un intervento di derattizzazione. Lo fanno con una lettera inviata al sindaco Massimo Zedda: «Questa è la seconda volta dall'inizio dell'anno scolastico che si verifica una situazione simile, compromettendo il regolare svolgimento delle attività didattiche e arrecando notevoli disagi alle famiglie. Siamo consapevoli dell'importanza di garantire un ambiente scolastico salubre e sicuro per i nostri figli, ma non possiamo fare a meno di rilevare alcune gravi criticità nella gestione di queste emergenze».

Le richieste

Il documento è stato inviato da Rossano Mameli, presidente del consiglio dell’istituto comprensivo Giovanni Lilliu, su richiesta dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado dell’Alfieri. «Le inevitabili e ripetute chiusure», evidenzia Mameli, «che hanno caratterizzato questo avvio di anno scolastico del plesso di via De Gioannis hanno comportato un forte impatto per l’intera comunità scolastica e le modalità di intervento messe in campo sinora non possono garantire e non hanno garantito una risoluzione efficace e duratura del problema». Insomma la richiesta principale è chiara: «Serve un intervento strutturato e risolutivo, che metta in atto azioni di presidio e prevenzione nei locali scolastici da parte dell’amministrazione comunale».

Le difficoltà

I genitori degli studenti dell’Alfieri, nella lettera al primo cittadino, esprimono il loro «forte disappunto per la chiusura della scuola», da ieri e fino al 16 gennaio, per consentire un nuovo intervento di derattizzazione, da parte della Proservice. Questo, per le famiglie dei ragazzi che frequentano la struttura di via De Gioannis, «evidenzia una chiara inefficacia del tipo di soluzione che si ripete, peraltro, tutti gli anni, e fa emergere un’evidente falla nella gestione del problema». La derattizzazione, da sola, insomma «non risolve il problema di non far entrare i roditori, ma soltanto quella di farli uscire dopo essere entrati». Critiche anche sulle tempistiche: «Gli interventi sono stati pianificati immediatamente dopo un periodo di vacanza. Perché non pianificarli in altri momenti, evitando così di interrompere le lezioni e di penalizzare ulteriormente gli studenti?». Le conseguenze sono diverse: «Impatto negativo sull'apprendimento e sul benessere dei ragazzi e difficoltà organizzative per molte famiglie, costrette a trovare soluzioni alternative per la gestione dei figli».

