Scuola chiusa, il Comune prova a sbloccare il cantiere 

Il Comune di Selargius accelera sul restyling nella scuola di via Leonardo Da Vinci, chiusa dallo scorso novembre per lavori che sarebbero dovuti finire a marzo. E dove il cantiere è bloccato da mesi per alcuni imprevisti emersi durante l’intervento: essendo un progetto finanziato con il Pnrr tutto deve infatti passare tramite il Ministero, comprese le verifiche ulteriori richieste per poter proseguire e completare la ristrutturazione.

Inevitabili le lamentele dei genitori degli studenti, trasferiti nella scuola di via delle Begonie, dove - a questo punto - dovranno stare sino a fine anno scolastico. Ora il Comune cerca di ovviare al problema: nei giorni scorsi ha inviato al Ministero la richiesta di poter utilizzare parte delle risorse disponibili finanziate per gli ulteriori lavori necessari per completare il restyling. Istanza che ancora non ha ricevuto una risposta, tanto che dall’assessorato ai Lavori pubblici - vista l’urgenza - è partita la richiesta al direttore del settore di approvare la variante contrattuale, e di procedere con la ripresa del cantiere al fine di «assicurare la messa a disposizione dell’edificio scolastico di via Leonardo Da Vinci entro l’inizio del nuovo anno scolastico». Nel frattempo verrà garantito - sino alla fine delle lezioni - il servizio di trasporto con pulmino degli studenti sino alla scuola di via delle Begonie.

