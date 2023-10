Scuola chiusa fino al 10 ottobre per derattizzazione  

Dopo le medie di via Tiziano chiude anche la scuola primaria di via Alghero. Anche questa volta a costringere gli alunni a una vacanza forzata in un anno scolastico che non sembra certo iniziato nel migliore dei modi, sono i topi.

Dopo il sopralluogo dei tecnici della Pro Service incaricati dal centro antinsetti della Città metropolitana, è arrivata l’ordinanza di stop alle lezioni. Bambini a casa da ieri e fino al 10 ottobre in attesa che vengano posizionate le esche e che siano fatti i successivi controlli e le operazioni di pulizia.

Come sempre, nel caso il problema non fosse risolto, l’ordinanza potrebbe essere prorogata. È l’ennesimo intoppo nelle scuole cittadine. Prima gli studenti della media di via Turati costretti a tornare a scuola una settimana dopo l’inizio delle lezioni per la presenza delle vespe, poi i topi in via Tiziano e adesso in via Alghero. Topi che peraltro imperversano anche in altre strade della città. Interventi di derattizzazione sono previsti il 13 ottobre con controllo il 20 nelle vie Cavaro San Francesco, Liri e Messina.

Nelle scorse settimane il trattamento ha interessato anche via Brigata Sassari dove da mesi grossi ratti scorrazzavano tra le persone che attendevano i bus alle fermate. (g. da.)

