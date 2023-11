Scuola chiusa e alunni trasferiti  

Nella scuola primaria di via Leonardo Da Vinci la campanella smetterà di suonare lunedì: nessuna lezione in aula, tantomeno il via vai di alunni e insegnanti nei corridoi e nel cortile. Almeno sino alla primavera del prossimo anno, quando l’istituto dovrebbe riaprire i cancelli dopo i lavori per mettere in sicurezza l’edificio: il cantiere, finanziato con fondi europei, è pronto a partire. «Non potevamo anticipare né posticipare i lavori, i tempi sono dettati dal ministero nell’ambito del Pnrr», precisano dal municipio di Selargius. «Abbiamo comunque cercato di limitare al minimo i disagi per le famiglie». Mamme e papà - informati da settimane sul trasferimento temporaneo - chiedono però uno scuolabus per il trasporto dei figli nella scuola di via delle Begonie che ospiterà i circa duecento alunni sino alla fine dei lavori.

L’intervento

Il cantiere - programmato da mesi e inserito nel piano delle opere pubbliche del Comune - si concentra sull’adeguamento statico della struttura, un intervento che di fatto servirà per mettere a norma la scuola selargina. «I lavori per vincolo Pnrr devono iniziare entro il 30 di novembre», spiega l’assessore competente Claudio Argiolas, «altrimenti c’è il rischio di perdere i fondi finanziati». Un tesoretto di 280mila euro, oltre ai 70mila messi dall’amministrazione comunale come cofinanziamento. «Abbiamo organizzato tutto per avere la scuola chiusa dal 27 novembre, in modo che l’impresa che si è aggiudicata l’appalto possa partire subito con i lavori», dice Argiolas. Nel fine settimana è in programma l’ultimo passaggio del trasferimento di banchi e sedie da una scuola e l’altra, poi si potrà iniziare con il cantiere. Novanta giorni di tempo per l’intervento, come da capitolato d’appalto. «Tre mesi», precisa l’assessore ai Lavori pubblici, «gli uffici hanno concordato la riapertura della scuola di Santu Nigola per il 4 marzo del prossimo anno, scadenza che, salvo imprevisti, verrà rispettata».

La preoccupazione

Le interlocuzioni con i vertici della scuola, comprese le insegnanti, sono iniziate da tempo. Un intervento programmato, con mamme e papà degli alunni informati del cambio di scuola inevitabile. Ma a preoccupare è la disponibilità di uno scuolabus per quei genitori che non possono portare i propri figli sino all’istituto di via delle Begonie, un servizio promesso dal Comune ma - sino a ieri - non comunicato ancora ufficialmente. «Da lunedì i bambini saranno nell’altra scuola, ma a distanza di pochi giorni non abbiamo alcun tipo di informazione riguardo allo scuolabus comunale», spiegano i genitori degli alunni della scuola di Santu Nigola, che hanno espresso la loro preoccupazione anche sui social.L’assessora alla Pubblica istruzione Oriana Bernardi rassicura le famiglie. «Il pulmino, così come promesso nei diversi incontri che ci hanno visto confrontarci con i genitori, da lunedì sarà regolarmente a disposizione degli studenti», conferma l’esponente della Giunta Concu. «Gli uffici stanno ultimando l’iter per l’attivazione di questo servizio, dopodiché si procederà con la consueta nota al dirigente scolastico».