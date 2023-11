Scuola chiusa e alunni trasferiti: da lunedì attivo il pulmino 

Lo scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola primaria di via Leonardo da Vinci sino all’istituto di via delle Begonie - che li ospiterà per qualche mese - sarà disponibile da lunedì. La certezza è arrivata ieri con la firma del dirigente del settore comunale che ha affidato il servizio a una ditta di trasporto con sede a Carbonia. Una spesa extra - di poco più di 30mila euro - che servirà a coprire i costi del servizio sino alla fine dei lavori. Nel fine settimana è in programma l’ultimo step del trasferimento di banchi e sedie da una scuola e l’altra, poi si potrà iniziare con il cantiere di messa in sicurezza nello stabile delle elementari Santu Nigola. Novanta giorni di tempo per l’intervento, come da capitolato d’appalto, con la previsione di rientro nelle classi di via Leonardo da Vinci il 4 marzo del prossimo anno.

Il cantiere - programmato da mesi e inserito nel piano delle opere pubbliche del Comune - si concentra sull’adeguamento statico della struttura, un intervento che di fatto servirà per mettere a norma la scuola selargina. Nel frattempo i duecento alunni faranno lezione nelle aule del plesso scolastico di via delle Begonie, dove arriveranno ogni mattina a bordo del pulmino comunale. (f. l.)

