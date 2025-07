Scuola chiusa dopo 50 anni 

Dopo oltre 50 anni di attività, il corso serale per adulti dell'istituto di istruzione superiore "S.Satta", dovrà essere soppresso, perché non ci sarebbe il numero sufficiente di iscritti, anche se negli ultimi due anni è notevolmente aumentato. Attorno a questo problema, definito dai docenti «una ferita sociale e culturale per l'intero territorio», è scattata la mobilitazione.

Comunità in allarme

Di fatto un'intera comunità è in allarme, perché il territorio sarà privato di uno degli ultimi presidi educativi aperti per adulti.

La mobilitazione, in risposta a questa decisione, vede in prima linea docenti, studenti e diverse famiglie, che hanno firmato e inviato un’articolata istanza di protesta e una richiesta di confronto urgente indirizzata a tutte le istituzioni competenti, tra cui il sindaco di Macomer, il presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine e poi ancora il Commissario della provincia di Nuoro, il presidente della Regione, i vertici dell’Ufficio scolastico territoriale e regionale, l’assessore regionale alla pubblica istruzione, il ministro dell’istruzione e le principali sigle sindacali e associazioni professionali.

La rabbia è tanta, anche percè il provvedimento arriva per un corso in controtendenza, in quanto a iscrizioni: «Il corso serale del Satta non è solo scuola: è inclusione, è riscatto, è dignità per chi vuole ancora imparare, spesso dopo giornate di lavoro e fatica - dice la coordinatrice del corso, Rita Porcu - La sua chiusura non è un atto tecnico ma un colpo durissimo, inferto a un territorio già fragile. Siamo pronti ad andare fino in fondo, anche per vie legali, se il provvedimento non verrà revocato».

Il corso serale è da sempre un punto di riferimento per il Marghine, il Montiferru, la Planargia, oltre per gli operai, disoccupati, genitori, migranti, giovani in cerca di riscatto.

Numeri in crescita

I numeri danno ragione alla protesta. Nell’ultimo anno scolastico, infatti, si è passati da 8 a 24 iscritti. Per il prossimo anno, sono già 44 i corsisti iscritti, con numeri ancora in crescita. I firmatari della lettera denunciano un danno multiplo: esclusione culturale e sociale, perdita di opportunità lavorative, aumento della dispersione scolastica, violazione del diritto all’istruzione permanente per gli adulti, ma anche un grave inadempimento istituzionale.

Si chiede quindi l’immediata revoca del provvedimento di chiusura e l’apertura urgente di un tavolo di confronto interistituzionale, con la partecipazione di Regione, Ministero, amministrazioni locali, sindacati e rappresentanze della comunità scolastica, entro l’8 agosto. «Qua non si tratta di calo di iscritti - denuncia Giorgio Ioca, docente - ma di mancanza di fondi».

