Scuola chiusa a oltranza  

I bambini di Domus de Maria restano a casa. Scuola chiusa a tempo indeterminato: l’ha deciso la preside, ispirata probabilmente dalla clamorosa protesta di ieri. I genitori degli alunni non hanno mandato i loro figli in classe, sono rimasti nel cortile a protestare. «Vogliamo una scuola sicura per tutti», hanno scritto in uno striscione. Rivolta scatenata da una situazione davvero difficile: un lampadario ha rischiato di cadere addosso agli alunni, la polvere nelle aule per la messa in sicurezza di tutti gli altri impianti di illuminazione delle aule che ha prodotto attacchi d’asma tra i bambini.

I lavori

Nella scuola di Domus de Maria, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Pula, erano stati condotti interventi di manutenzione già alla fine della scorsa estate, lavori che avevano posticipato l’inizio dell’anno scolastico di due settimane. A scuola, dopo la segnalazione dei genitori ai carabinieri della stazione locale, sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’edificio.

Durante la mattinata, a scuola è arrivata anche la dirigente, Francesca Cellamare. Fuori dall’istituto le proteste sono andate avanti per ore: «Pretendiamo di sapere se questa scuola sia agibile – chiedono i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano l’istituto -, secondo i vigili del fuoco non sarebbe così, ma per il Comune la situazione è sotto controllo. Due giorni fa si è staccato un lampadario dal soffitto della classe delle scuole medie, e per scongiurare lo stesso problema nelle altre aule nelle classi sono arrivati gli operai che hanno messo in sicurezza gli impianti. Nessuno si è preoccupato di pulire a dovere le aule, la polvere prodotta ha provocato attacchi d’asma tra i bambini, che in quegli ambienti dallo scorso novembre sono costretti pure a pranzare perché i locali della mensa dopo alcuni interventi non sono ancora agibili».

A oltranza