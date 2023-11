Scuola, caos docenti di sostegno 

A due mesi dall’inizio dell’anno scolastico allo Ianas di Tortolì mancano cinque insegnanti di sostegno sui sette previsti in pianta organica. L’ultima rinuncia risale a venerdì scorso, quando un’assegnataria del posto si è defilata confermando dunque la cronicità della vicenda che sta provocando disagi alle famiglie dei 38 ragazzi con disabilità iscritti all’Istituto di viale Santa Chiara. La mamma di un alunno con disabilità certificata al 100 per cento, di cui si omette l’identità a tutela del ragazzo, assolve lo Ianas: «La direzione scolastica non ha responsabilità, è un problema di graduatorie e dipende dal Miur. Sono disposta anche ad adire le vie legali e a scrivere al prefetto».

Il caso

Tra i banchi dello Ianas sono in servizio due insegnanti di sostegno per 38 alunni speciali che necessitano di supporto didattico. Ne servirebbero cinque in più. «Siamo già a novembre e le nomine si fanno attendere. È un grosso problema, mai accaduto in passato. Nel 2022 le nomine erano state completate il 9 ottobre», racconta la mamma di uno dei ragazzi con disabilità certificata. «Le graduatorie non scorrono e quando questo avviene capita sovente che l’insegnante rinunci, come avvenuto venerdì scorso». Sono i ragazzi fragili a patire di più il disservizio, oltre alle loro famiglie che convivono con le criticità quotidiane. «I nostri figli - aggiunge la donna - hanno necessità di insegnanti che li supportino per un compito in classe o più in generale per l’apprendimento e la gestione della didattica». Nessuno può restituire il tempo perso ai ragazzi, né a mamme e papà: «Io sono disposta ad andare fino in fondo per vedere riconosciuto il diritto di mio figlio. Dunque l’Ufficio scolastico regionale si sbrighi a effettuare le nomine. Altrimenti procederò legalmente».

Il sindacato

La situazione degli insegnanti di sostegno è critica ovunque. «Fino allo scorso anno le nomine erano molto regolari - dice Barbara Marongiu, segretaria generale della Cisl scuola Ogliastra -. Quest’anno ci sono state almeno quattro tranches con l’algoritmo e molti insegnanti, seppur con un punteggio alto, sono stati scavalcati da colleghi con posizioni molto basse». La solita burocrazia rallenta l’iter. «Le procedure talvolta sono macchinose. Le certificazioni di disabilità sono in crescita e la Neuropsichiatria infantile di Lanusei, dove operano equipe formidabili, è oberata di lavoro e sopperire a tutto non è facile», conclude Marongiu.

