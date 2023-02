Scuola calcio senza un campo, polemica 

«Le partite di campionato? Solo in trasferta o a pagamento perché, nonostante le reiterate richieste, non abbiamo un campo a disposizione in paese». Lo sfogo è di Marco Musiu, presidente della Fitland, società dilettantistica che lo scorso ottobre ha avviato una scuola calcio. «Abbiamo una quarantina di iscritti tra primi calci, pulcini ed esordienti - spiega - ma purtroppo per allenarci siamo costretti a pagare l’affitto per un impianto privato».

Prima di avventurarsi nel nuovo progetto, Musiu aveva chiesto all’Amministrazione civica di poter utilizzare il rettangolo di gioco comunale che è affidato in gestione alla Sanverese, società che milita in Prima categoria. Per una serie di “rimpalli”, però, «a distanza di quattro mesi non abbiamo ancora avuto alcuna autorizzazione».

Per il sindaco Luigi Tedeschi si tratterebbe solo «di un difetto di comunicazione. Trattandosi di un impianto comunale non può essere dato in concessione a sodalizi sportivi non residenti in paese. Un impedimento che può essere facilmente superato inserendo le attività all’interno di quelle gestite dalla società locale, la Sanverese. I dirigenti sono già al corrente e sono pronti a consegnare alla società Fitland le chiavi del campo». ( m. g. )

