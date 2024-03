Scuola calcio Gigi Riva, gli allievi in visita ad Atzara 

Formare l’uomo prima ancora del calciatore, crescere nello sport e con lo sport. Principi fondanti della Scuola Calcio Gigi Riva ribaditi domenica ad Atzara dove la rappresentativa allievi élite della accademia creata dal mitico bomber, ha incontrato amministratori, dirigenti e calciatori locali e portato solidarietà al territorio per le difficoltà che attraversa. Un incontro suggellato dallo scambio di esperienze e di gagliardetti che ha reso orgogliosi i membri della società calcistica atzarese. «Siamo onorati – hanno detto questi ultimi – di aver ospitato la scuola calcio Gigi Riva e che gli atleti si siano uniti al pubblico per la partita di campionato. Non potevamo chiedere un pomeriggio più bello».

