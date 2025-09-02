VaiOnline
Formazione
03 settembre 2025 alle 00:30

Scuola Cai, aperte le iscrizioni 

Formare escursionisti consapevoli per contrastare lo spopolamento e rinsaldare il legame con il territorio. È la missione della scuola Gennargentu del Cai Nuoro, che riavvia le sue attività con il corso base E1. Iscrizioni aperte fino al 7 settembre nella sede di via Campania. Diretta da Peppino Cicalò, storico fondatore del Cai nuorese, e presieduta da Tonino Ladu, la scuola è l’unica realtà di questo tipo in Sardegna. Gli allievi, provenienti dal Marghine alle Baronie fino all’Ogliastra, saranno guidati da accompagnatori titolati Cai in un percorso formativo che coniuga teoria e pratica. Il corso offre un primo approccio all’escursionismo: dalla conoscenza dell’equipaggiamento e dell’alimentazione alla lettura del paesaggio, dalla cartografia all’orientamento, fino alla gestione del rischio e al primo soccorso. Un focus sarà dedicato alla montagna sarda e alla sua biodiversità. Durante le uscite sul campo, come a Lanaitho, sotto il villaggio di Tiscali, gli allievi utilizzeranno anche strumenti digitali come GeoResQ approfondendo il funzionamento del Soccorso alpino. La scuola si inserisce in un progetto che coinvolge la Rete escursionistica e il sentiero Italia Cai, con la collaborazione di Forestas. «Il nostro sforzo - spiega Cicalò - è far amare la montagna».

