«Scuola, avanti tutta sul Polo unico» 

La delibera di Giunta sulla proposta di istituire un polo unico scolastico per la Planargia non si tocca. Lo ha ribadito ieri pomeriggio in Consiglio comunale il sindaco di Bosa, Alfonso Marras, che ha incassato il sostegno del gruppo di maggioranza, pur senza una votazione formale. Il primo cittadino ha confermato che l’atto dell’esecutivo non verrà ritirato, nonostante le richieste avanzate da sette Comuni del territorio e dalla quasi totalità del personale dell’istituto Comprensivo di Bosa.

Altro Consiglio

Durante la seduta di ieri, Marras ha annunciato la convocazione di un Consiglio comunale aperto per domani, al quale parteciperà in videoconferenza anche il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani, dove verranno illustrate le motivazioni alla base della scelta e sarà possibile rispondere a domande e dubbi dei cittadini.

«Questa decisione – ha ribadito Marras – garantisce una migliore qualità della didattica e della crescita professionale di tutti i profili della scuola, dai collaboratori agli insegnanti fino al dirigente. È un ambiente di sicura crescita professionale per tutti. Questo è il nostro obiettivo».

L’unico chiarimento richiesto in Aula è arrivato da Daniela Brundu, che ha domandato se l’ipotesi del polo unico consentirà agli studenti di continuare a frequentare le scuole dei propri paesi. Marras ha precisato che «il dimensionamento scolastico e il mantenimento delle classi dipendono dai parametri ministeriali: le due questioni sono distinte».

Le assenze

La seduta consiliare è stata segnata dall’assenza della minoranza, stigmatizzata dal sindaco. A causa di ciò sono state rinviate interpellanze, interrogazioni e la nomina della vicepresidente del Consiglio. Non è stata discussa neppure l’interrogazione presentata da Angelo Masala e Alessandro Campus sulla situazione finanziaria del Comune. Rinviata infine la nomina del capitano dei barracelli. Sull’assenza della minoranza, Masala e Campus hanno chiarito di aver informato il presidente del Consiglio, Vincenzo Pinna, della loro impossibilità a partecipare. «Si continua a convocare il Consiglio, nonostante le nostre rimostranze, in orari lavorativi», ha affermato Masala.

Assemblea

Intanto, oggi è prevista l’annunciata assemblea pubblica, alle 17.30 nell'oratorio del Seminario, convocata dai sindaci di Suni, Flussio, Tresnuraghes, Sagama, Scano Montiferro, Modolo e Sennariolo, contrari alla proposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA