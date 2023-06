Scuola, assessore e sindacato in trincea 

Una catastrofe per studenti e insegnanti sardi. Non usano mezzi termini, i sindacati della scuola, davanti alla prospettiva del dimensionamento scolastico: il decreto attuativo in arrivo da parte del Governo taglierà oltre quaranta autonomie scolastiche sarde. E non la prende bene nemmeno la Regione, a partire dall’assessore alla Pubblica istruzione: Andrea Biancareddu annuncia che, appena il decreto sarà pubblicato, la Regione lo impugnerà. E altrettanto farà la Flc Cgil, perché il dimensionamento rischia di aggravare la dispersione scolastica già altissima.

a pagina 7