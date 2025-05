Scuola alberghiera, riprendono i lavori 

Il nuovo istituto alberghiero di Muravera “Giuseppe Dessì” (con sede anche a Villaputzu) che la Provincia sta costruendo dove prima c’erano le scuole agrarie potrebbe vedere la luce entro il 2026. I lavori infatti, sospesi da alcuni mesi, riprenderanno in questi giorni grazie al via libera del Ministero ad una rimodulazione del progetto. Saranno cioè messi a disposizione tutti gli 8,5 milioni previsti nel quadro economico iniziale (l’appalto è stato aggiudicato ad una impresa di Roma con un ribasso del 22 per cento).

Il cantiere

«Durante i lavori – spiega Eugenio Lai, commissario straordinario di una parte della città metropolitana di Cagliari – è emersa una piattaforma sotterranea in cemento non preventivata. Per la demolizione si è resa necessaria una variante e il reperimento di ulteriori risorse. Dopo qualche mese ci siamo riusciti, stiamo davvero mettendo testa e gambe per far sì che Muravera e il Sarrabus abbiano una scuola nuova di zecca». L’ingegnera responsabile dei lavori, Alessandra Piras, sarà così a Muravera in questi giorni per gli ultimi sopralluoghi e il nuovo via libera. «Accogliamo con grande soddisfazione – spiega il sindaco di Muravera Salvatore Piu – questa notizia. Eravamo un po’ preoccupati, il commissario straordinario Eugenio Lai è stato di parola».

Nuovi spazi

Il progetto è stato finanziato con fondi Pnrr e prevede, appunto, la realizzazione di un edificio con materiali all’avanguardia (alcune pareti saranno completamente in vetro) e ampi spazi, sia per gli allievi che per il personale docente e non. Quella di Muravera sarà la sede principale del Dessì mentre a Villaputzu (dove adesso c’è la presidenza) ci sarà una sede staccata.

Nuova palestra

Sempre a Villaputzu, grazie ad un altro intervento della Provincia da 2,2 milioni di euro, si sta costruendo il palazzetto dello sport legato all’alberghiero. La palestra sorgerà dietro l’attuale istituto Giuseppe Dessì, in un’area dove è in programma anche la nuova caserma dei carabinieri. In base agli accordi tra Provincia e amministrazioni comunali il palazzetto (al di fuori degli orari scolastici) sarà a disposizione di tutti i cittadini. Nel complesso, insomma, l’investimento per le strutture scolastiche nel Sarrabus da parte della Provincia sfiora gli undici milioni di euro. Resta però da ultimare il liceo Giordano Bruno di Muravera (palestra e auditorium): i lavori lì sono fermi da oltre vent’anni.

