Scuola “Alagon”, aria irrespirabile e tutti a casa 

Alunni in cortile e genitori costretti all’improvviso a correre a scuola per riprenderli. Il rientro dopo la sanificazione si è trasformato in una mattinata di disagi alla media “Alagon” di viale Diaz. E l’odore dei prodotti è solo l’ultimo problema di un edificio alle prese anche con infiltrazioni, cantieri e tapparelle bloccate.

Venerdì la scuola era chiusa su ordinanza del sindaco per un intervento di sanificazione. Ieri, al rientro, l’aria era irrespirabile. Gli insegnanti hanno fatto uscire i ragazzi in cortile, mentre le famiglie venivano invitate a riprenderli. Creando non pochi disagi «soprattutto per la mancanza di comunicazione della scuola», protesta una mamma. «Da due settimane i ragazzi seguono le lezioni nell’androne per via dei lavori al tetto», racconta un altro genitore. E un’insegnante aggiunge: «Nell’aula docenti piove e molte tapparelle sono bloccate». «Ho dato seguito alle indicazioni degli uffici. Ci era stato assicurato che, utilizzando prodotti biologici, un giorno di chiusura sarebbe stato sufficiente», ha spiegato Massimiliano Sanna.

Intanto, alla scuola “Frassinetti” di via Torino, il guano nel giardino è finito al centro di un’interpellanza della minoranza. Carla Della Volpe riferisce che, dopo le sollecitazioni, sono stati installati i dissuasori e la pulizia dovrebbe partire a breve. ( m. g. )

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