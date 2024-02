Scuola, a tavola frutta e verdura della zona 

Ci sarà un’unica azienda a fornire i pasti e i menù verranno preparati con i prodotti del territorio: l’Unione dei Comuni Nora-Bithia, di cui fanno parte Sarroch , Villa San Pietro , Pula e Domus de Maria , è pronta a lanciare il progetto che, in collaborazione con Laore, rivoluzionerà le mense scolastiche del territorio. Più potere contrattuale con le aziende della ristorazione, cibi più sani, ma anche la possibilità di avviare una collaborazione con i produttori locali: l’iniziativa prenderà il via dal prossimo anno scolastico ed interesserà asili, scuole dell’infanzia ed elementari dei quattro Comuni.

La scelta

Angelo Dessì, sindaco di Sarroch, scommette sul progetto: «L’idea di fondo è quello di garantire ai bambini un’alimentazione di qualità, puntando sul coinvolgimento dei produttori locali. Con il progetto prenderà il via anche un percorso di educazione alimentare nelle scuole, che permetterà anche di conoscere meglio i prodotti del nostro territorio».

La sindaca di Villa San Pietro, Marina Madeddu, sottolinea l’importanza di avere un solo punto di cottura dei pasti nel territorio: «La gestione unitaria del servizio consentirà di migliorare la qualità dei pasti. Il progetto di comunità punta a coinvolgere i produttori locali, le famiglie e il mondo della scuola per promuovere una corretta educazione alimentare».

Walter Cabasino, sindaco di Pula, rimarca l’importanza di consumare frutta e ortaggi a chilometro 0: «Crediamo sia possibile mangiare più sano e siamo convinti che unendo le nostre forze, collaborando con le famiglie e gli agricoltori del territorio, si possano portare sulle tavole delle nostre mense scolastiche cibi di qualità».

Maria Carla Leori, vice sindaca di Domus de Maria, plaude all’iniziativa: «Nel nostro territorio sono presenti numerose aziende che potrebbero fornire alle mense scolastiche frutta e verdura di qualità, i pasti a chilometro 0 permetteranno ai bambini di mangiare più sano».

I produttori

L’iniziativa piace anche agli agricoltori, pronti a confrontarsi con le amministrazioni comunali per discutere i contorni del progetto. «Ben vengano iniziative di questo tipo - dice Nino Siclari, presidente della cooperativa Santa Margherita - da nonno di un bambino che frequenta le scuole del paese non posso che essere felice della decisione di puntare su un’alimentazione più sana e sostenibile. Sarebbe importante, come avveniva in passato, per ogni scuola avere un punto di cottura, ma mi rendo conto che oggi è molto difficile: in ogni caso, questo progetto contribuirà a portare nelle mense maggiore freschezza e, allo stesso tempo, a coinvolgere i produttori locali».

D’accordo anche Fabio Cois, agricoltore di Sarroch: «Il progetto sarebbe un toccasana anche per le aziende ortofrutticole locali, partendo dalle mense scolastiche si potrebbero promuovere i prodotti del territorio, ed arrivare così anche alle famiglie dei bambini che frequentano le scuole dei quattro Comuni».

