«Scuola a rischio nei piccoli paesi» 

Allarme anche nel Medio Campidano e nella Marmilla per la futura soppressione di quasi la metà delle autonomie scolastiche che porterà alla riduzione delle presidenze e alla chiusura degli istituti di alcuni piccoli paesi. Lo denuncia con forza la Flc Cgil della Sardegna Sud Occidentale scesa in piazza con una larga rappresentanza sotto il Consiglio regionale per protestare contro il piano di dimensionamento scolastico. Lo rimarca Gianni Spiga della segreteria territoriale della Flc Cgil: «Il nostro territorio nel giro di un anno vedrà una perdita di autonomie scolastiche che porteranno alla creazione di tantissimi accorpamenti tra scuole anche tra diversi paesi con tutti i disagi che questo comporterà». L’istituto comprensivo di Gonnosfanadiga è destinato all’accorpamento con quello di Arbus, a Villacidro gli istituti comprensivi passeranno da due a uno e anche alle superiori si salverà dagli accorpamenti solo il liceo “Marconi-Lussu” di San Gavino mentre ci sarà una sola presidenza tra il tecnico di Guspini e il professionale Volta dello stesso paese a cui oggi fanno capo anche l’agrario di Villacidro e l’alberghiero di Arbus. Il liceo “Piga” sarà accorpato col l’agrario di Villacidro. In alcuni paesi come Villanovafranca chiuderanno tutte le scuole ora aperte e continuerà l’emorragia delle persone dai piccoli paesi. Ad aggravare la situazione il fatto che da queste parti la dispersione scolastica è alle stelle

