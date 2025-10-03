Scuola a rischio, caso in Regione  

La politica regionale fa fronte quadrato attorno alla scuola dell’infanzia di “Su Remediu” di Orosei, in sovraccarico dopo la chiusura della paritaria “Sant’Antonio Abate”.n tale direzione la mozione del consigliere regionale locale di Fdi Franco Mula e dell’esponente di “Noi Con Todde” Sebastian Cocco.

Entrambi, in relazione al provvedimento che sarà discusso in aula martedì prossimo chiedono alla presidente Todde e all’assessore regionale all’Istruzione «di attivarsi con urgenza presso l’Ufficio scolastico regionale e provinciale affinché venga istituita immediatamente una terza sezione presso la scuola dell’infanzia».E così prevedere lo stanziamento di risorse economiche straordinarie «a sostegno delle famiglie escluse dal servizio educativo, in particolare - scrivono Mula e Cocco - i genitori dei bambini anticipatari, al fine di assicurare la piena fruizione del diritto all’istruzione prescolare».

Mula e Cocco in conclusione propongono un tavolo permanente tra Regione, Comune di Orosei, Ufficio scolastico regionale e rappresentanti dei genitori, altre iniziative volte a rivedere i criteri di dimensionamento scolastico.

RIPRODUZIONE RISERVATA