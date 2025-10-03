VaiOnline
Orosei.
04 ottobre 2025 alle 00:35

Scuola a rischio, caso in Regione  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La politica regionale fa fronte quadrato attorno alla scuola dell’infanzia di “Su Remediu” di Orosei, in sovraccarico dopo la chiusura della paritaria “Sant’Antonio Abate”.n tale direzione la mozione del consigliere regionale locale di Fdi Franco Mula e dell’esponente di “Noi Con Todde” Sebastian Cocco.

Entrambi, in relazione al provvedimento che sarà discusso in aula martedì prossimo chiedono alla presidente Todde e all’assessore regionale all’Istruzione «di attivarsi con urgenza presso l’Ufficio scolastico regionale e provinciale affinché venga istituita immediatamente una terza sezione presso la scuola dell’infanzia».E così prevedere lo stanziamento di risorse economiche straordinarie «a sostegno delle famiglie escluse dal servizio educativo, in particolare - scrivono Mula e Cocco - i genitori dei bambini anticipatari, al fine di assicurare la piena fruizione del diritto all’istruzione prescolare».

Mula e Cocco in conclusione propongono un tavolo permanente tra Regione, Comune di Orosei, Ufficio scolastico regionale e rappresentanti dei genitori, altre iniziative volte a rivedere i criteri di dimensionamento scolastico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras