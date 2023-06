Scuola, 50mila euro per la mensa 

Un totale di quasi 50mila euro, quelli sul piatto per il servizio mensa delle scuole di Villasor. Gli ultimi fondi arrivati sono quelli del ministero dell’Istruzione e del merito (Miur) che ha erogato più di 7mila euro per i pasti del personale docente e che il Comune ha già impegnato nel bilancio 2023. Una cifra da aggiungere a quelle confermate nelle settimane precedenti, quando la somma complessiva per il servizio mensa ammontava a 39mila euro. Nonostante i servizi della mensa siano a pagamento, dagli uffici comunali viene constatato che «le entrate relative alle quote di contribuzione dell’utenza finalizzate alla copertura del servizio risultano allo stato attuale insufficienti alla copertura delle spese sostenute e richieste dalla ditta appaltatrice per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali».

