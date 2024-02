Scuffet, una parata sotto casa 

Quella di domenica, per Simone Scuffet, non sarà una gara come le altre. Per la prima volta giocherà a Udine, la sua Udine, da avversario. Difenderà la porta del Cagliari contro quell'Udinese in cui è nato e cresciuto, esordendo in Serie A e realizzando l'inizio di un sogno durato forse troppo poco. Perché di Scuffet si parlava come di un piccolo fenomeno, il nuovo Buffon, l'ennesima pepita di una scuola di portieri che a Udine ha prodotto anche altri numeri uno come Meret, Provedel e Vicario.

La prima volta

Il Cagliari lo ha riportato in Italia, la scorsa estate, dopo un girovagare nell'Europa meno brillante: Turchia, Cipro e Romania. Un esilio surreale, per un portiere che, nel 2014, a soli 17 anni, fece il suo esordio nel massimo campionato. Galeotto l'infortunio dell'ex rossoblù Brkic, Guidolin (allora tecnico dei friulani) non ci pensò due volte e gli affidò i pali delle “zebrette”. Scommessa vinta, perché Scuffet parte il primo febbraio con un clean sheet contro il Bologna a Bologna (vittoria 2-0) e regala il bis sette giorni dopo contro il Chievo in casa (3-0). Titolare inamovibile, le chiamate della Nazionale maggiore di Prandelli, gli occhi delle grandi addosso. Finirà la stagione con 16 presenze e 6 gare a porta inviolata, poteva essere l'inizio di una grande storia e invece... Prima il grande rifiuto all'Atletico Madrid («preferisco restare a Udine, allenarmi con i miei preparatori e non bruciarmi», spiegherà, smentendo la leggenda del “no” per motivi di studio), poi il ritorno tra i ranghi, l'anno successivo, con sole due presenze in campionato, nelle ultime due giornate, e il prestito al Como, in B. Il ritorno a Udine non regala certezze, se non quelle della panchina. Ed è così che Scuffet inizia il suo tour europeo, prima di tornare in Italia. Ma non nella sua Udine, bensì a Cagliari.

Ranieri chiama

Sa di partire dalle retrovie, il titolare è Radunovic, ma il ragazzo sa aspettare. E quando Ranieri chiama, Simone risponde presente. La porta del Cagliari diventa sua. L'esordio in rossoblù, poco fortunato, all'ottava giornata, con 4 reti al passivo con la Roma. Ma il tecnico gli dà fiducia e contro la Lazio è arrivata la diciassettesima partita consecutiva, come mai gli era accaduto in Serie A, dove è arrivato a quota 57 presenze.

Casa Udine

Domenica anche un freddo come Scuffet vivrà un'emozione nuova. Friulano di Remanzacco, a due passi da Udine, sognava di volare per le zebrette, che invece lo hanno sedotto e abbandonato. E così il portiere del Cagliari si vuolre ritagliare un pomeriggio da ricordare. Sugli spalti papà Fabrizio e mamma Donatella, ma spera di esserci anche Luca Mattiussi, il suo allenatore nella Primavera bianconera. «Per la gara di Coppa Italia sono passato in albergo a salutare lui e Jankto», ricorda, «e gli ho portato fortuna. Ci riproverò». Fu proprio Mattiussi il primo a credere in Scuffet: «Ha esordito con noi pur essendo sotto età», aveva raccontato nel 2014, «aveva gli anni per giocare ancora negli Allievi, eppure era già pronto per stare tra i ragazzi più grandi, perché, oltre alle qualità tecniche e fisiche, è dotato di grande calma e freddezza». E Mattiussi si lanciò in quel paragone che ha accompagnato Scuffet per anni: «Mi ricorda il primo Buffon». E in fondo, a 27 anni, c'è ancora il tempo di riprendersi tutto ciò che desidera.

