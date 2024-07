Scuffet, tentazione Milan dopo il rilancio 

È l'estate dei portieri. E non potrebbe essere diversamente per una società come il Cagliari dove sia il presidente Tommaso Giulini che il ds Nereo Bonato hanno un passato, seppur a livelli diversi, da guardiani dei pali. Prima l'addio a Simone Aresti, poi la valigia consegnata a Boris Radunovic, atteso a Bari, e adesso si attende di conoscere il futuro di Simone Scuffet, tentato dal Diavolo milanista, seppur con un ruolo da dodicesimo. Ma se chiama il Milan è difficile dire no.

Portieri volanti

Contro il Catanzaro Scuffet era regolarmente al suo posto, in un pomeriggio di ordinaria amministrazione. Ma la notizia era già la sua presenza, visti i “rumors” delle ore precedenti che lo davano sulla via di Milanello, con i rossoneri che si sono ritrovati all'improvviso senza un vice di Maignan, per l'infortunio di Sportiello. E le attenzioni sono andate subito all'ex rivelazione friulana. Che il Cagliari ha riportato in Italia dopo un lungo tour europeo, per poi affidargli le chiavi della porta. Una certezza tra i pali, Scuffet, che ora il Milan vuole chiamare nell'emergenza portieri. Ma l'affare è ben lungi dall'esser chiuso, perché la prima proposta dei rossoneri, un prestito, è stata rimandata al mittente dal Cagliari, che però lascia la porta aperta per un'operazione che può svilupparsi solo per un trasferimento a titolo definitivo da almeno 2 milioni. Se il Milan affonderà il colpo, Scuffet saluterà l'Isola dopo una sola stagione. E al suo posto in pole position c'è Marco Silvestri, uno che a Cagliari ha già fatto vedere il suo valore, nel 2014. A Udine è considerato fuori dal progetto, soprattutto dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto a chiudere anzitempo la scorsa stagione. Infortunio che fa andare con i piedi di piombo il ds Bonato, pronto ad affondare il colpo solo dopo accurate visite mediche. Silvestri, da parte sua, ha ripreso ad allenarsi nel ritiro dell'Udinese, mentre i friulani vorrebbero un milione per lasciarlo partire, ma senza poter tirare troppo la corda, visto il contratto in scadenza tra un anno.

Operazione Bari

Aspettando di capire se il Cagliari si metterà nelle mani di Scuffet o Silvestri, intanto ha lasciato il ritiro in Valle d'Aosta Radunovic. Per lui, prima il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 e poi le visite mediche propedeutiche al trasferimento, in prestito, al Bari, dove negli occhi hanno ancora i miracoli compiuti nella finale d'andata dei playoff di due stagioni fa. Ma col Bari si parla anche per un altro trasferimento, quello di Davide Veroli, voluto fortemente dal ds Magalini, che già lo ha visto all'opera lo scorso anno a Catanzaro. Mentre sembra sfumata l'ipotesi Pereiro, prigioniero di un ingaggio che fa scappare chiunque mostri un po' di interesse.

Ballo sulle punte

Lapadula ha dimostrato, con la rete al Catanzaro, che lui da Cagliari non vuole andar via. Rimandate al mittente le proposte dalla cadetteria, compresa quella del Pisa, un triennale da circa un milione. Lapagol vuole restare in Serie A e il Cagliari è costretto a bloccare la sua ricerca di un'altra punta. Nell'opera di sfoltimento, invece, si parla col Modena per il trasferimento di Di Pardo e restano in uscita, sempre in prestito, Delpupo e Kingstone.

