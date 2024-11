Scuffet-Sherri, guanti di sfida Chi è adesso il portiere titolare? 

La motivazione data da Nicola prima e dopo la gara con il Milan non fa una piega: tutti i componenti della rosa, compreso quindi il portiere, devono sentirsi protagonisti, pronti sia mentalmente che fisicamente, per poter incidere in qualsiasi momento, al bisogno. «Fosse anche solo per una partita». Ognuno, ha così spiegato l’allenatore del Cagliari, deve avere una chance per dimostrare il proprio valore, che non poteva essere, evidentemente, soltanto la partita di Coppa Italia con la Cremonese per Sherri, preferito a Scuffet tre giorni fa alla Unipol Domus. Motivazione impeccabile, appunto. Non può essere un caso, però, il fatto che il cambio tra i pali sia avvenuto dopo la “papera” dell’estremo difensore all’Olimpico sulla punizione dell’ex Pellegrini che ha permesso a Dia di portare in vantaggio la Lazio dopo soli due minuti. Più che una chance, è sembrato, insomma, un vero e proprio collaudo per un possibile passaggio di consegne. Viene così da domandarsi se l’albanese abbia dato le risposte che lo staff tecnico cercava e, soprattutto, chi sia ora il portiere titolare del Cagliari.

Il gran debutto

I tre gol subiti dal Cagliari non danno probabilmente a Sherri e allo stesso Nicola la credibilità assoluta che si aspettavano entrambi, soprattutto sul 3-2 rossonero l’ex numero uno dell’Egnatia non è stato proprio impeccabile. Il pareggio finale, tuttavia, ha reso l’intera serata magica, compreso, dunque, il suo esordio in Serie A. E con i piedi ha dimostrato di saperci fare. Particolare, quest’ultimo, assai caro all’allenatore che cerca nel portiere un ruolo più attivo (e incisivo) nella costruzione della manovra. Una prova senza infamia e senza lode, verrebbe da dire. «La prova di Sherri è stata in linea con quella della squadra. Ha fatto buone cose, in altre dovrà migliorare. Andiamo avanti a lavorare», si è limitato a dire Nicola, dopo aver lasciato intendere che Scuffet avesse bisogno di tirare il fiato più mentalmente che tecnicamente: «Ha fatto bene sino ad ora. Secondo me, ha consumato molte energie considerato anche che giocare a questi ritmi e contro questi avversari non è facile, così come prendersi la responsabilità di trascinare gli altri». Un gioco di parole per non screditarlo nonostante la scelta di sostituirlo e per tenerlo comunque sul pezzo. Per poi magari riconsegnargli la maglia da titolare alla ripresa del campionato contro il Genoa. O forse no.

Esclusione eccellente

Resta comunque un’esclusione eccellente, quella di sabato scorso. Proprio contro il Milan poi, col quale c’era stato un contatto in estate dopo l’infortunio di Sportiello. Scuffet avrebbe dovuto fare il vice di Maignan, la trattativa tra i rossoneri (che puntavano sul prestito) e il Cagliari, però, è morta sul nascere. Confermato tra i pali rossoblù nonostante i rumors su Silvestri, il 28enne portiere friulano ha pagato probabilmente un avvio di stagione tra alti e bassi. Sherri ha incassato così la prima in Serie A. Poi si vedrà.

RIPRODUZIONE RISERVATA