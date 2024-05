Scuffet, scommessa vinta Si è ripreso la Serie A e resta un punto fermo 

Tre portieri, tre storie diverse. Da Boris Radunovic che ha iniziato la stagione a difesa della porta del Cagliari a Simone Scuffet che l'ha difesa fino alla salvezza e, infine, Simone Aresti, che la porta l'ha chiusa per l'ultima volta nell'ultima partita della stagione. Tre portieri e anche tre destini diversi.

Il ribaltone

A inizio stagione, Ranieri era stato chiaro: «Il titolare è Radunovic, è lui che ci ha portato in Serie A. Ma è bene avere un altro portiere pronto se occorre». Parole profetiche, come sempre. Perché Boris parte pure bene, con un clean sheet all'esordio contro il Torino, ma poi scopre che le porte in Serie A sono più grandi e hanno più spifferi. Errori in serie e anche Ranieri, dopo aver provato a dargli fiducia, decide di cambiare la serratura, lanciando tra i pali il redivivo Scuffet. Ex bimbo prodigio sfornato dall'infinita scuola dei portieri friulana, costretto a emigrare all'estero per ritrovare la serenità perduta. E proprio la serenità è stata l'arma vincente di Scuffet. Che si è fatto scivolare addosso i quattro gol subiti all'esordio con la Roma, regalando tranquillità ai compagni, che sapevano di avere alle loro spalle un portiere che non li avrebbe traditi. E l'ex erede di Buffon (esordio in Serie A a 17 anni) non è più uscito, giocando trentuno partite consecutive di campionato, lasciando la porta a Radunovic in Coppa Italia e regalando la passerella (probabilmente) di fine carriera ad Aresti, negli ultimi minuti della gara con la Fiorentina.

Ricominciamo

Trentuno partite per prendersi il Cagliari e ipotecare anche il futuro. Perché Scuffet ha messo una firma pesante sulla salvezza rossoblù. Niente tuffi per i fotografi, l'essenzialità e la praticità come stile di vita, in campo e fuori, dove le parole, da buon friulano, sono centellinate al massimo. Una certezza per il presente e per il futuro, magari provando a migliorare lo score. Perché al netto di un rendimento quasi sempre superiore alla sufficienza, le 55 reti incassate nelle trentuno gare giocate restano un bottino eccessivo. Ma Scuffet, che domani soffierà sulle sue 28 candeline (auguri), ha centrato subito due obiettivi, la salvezza del Cagliari e il rientro da protagonista in quel campionato italiano che lo aveva prima sedotto e poi abbandonato, costringendolo a fare le valigie per ritrovarsi, prima in Turchia, poi a Cipro e infine in Romania, dove ha trovato la strada giusta per sbarcare in Sardegna.

Porte girevoli

Il Cagliari 2024-25 ripartirà con Scuffet titolare, ma la repubblica dei portieri potrebbe cambiare totalmente. A partire da Radunovic, che dopo tre stagioni tra alti e bassi e con un ultimo anno di contratto, vuole trovare spazio, probabilmente in cadetteria, magari in quella Salernitana dove fece bene nel 2017-18. E con Aresti che, a 38 anni, sembra destinato ad appendere i guanti al chiodo. E così sul mercato si andrà alla ricerca di un dodicesimo e di un terzo, magari valutando in ritiro Ciocci, di rientro dopo i poco fortunati prestiti a Pescara e Pontedera.

