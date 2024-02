Scuffet: sappiamo che non è mai finita 

Un gol incassato a testa, ma Simone Scuffet ha vinto il duello a distanza col corregionale e amico Alex Meret. Niente prese in giro: «Appena finiamo le interviste, andrò a salutarlo», risponde il portiere del Cagliari, «ma Alex è un grande giocatore e gli augurerò il meglio».

Tutti insieme

Il Cagliari in svantaggio, i minuti che passano e praterie aperte per i contropiede degli ospiti. Ma il Napoli non ha trovato il 2-0 che avrebbe ucciso la partita anche grazie a Scuffet, bravo soprattutto sulla conclusione ravvicinata di Simeone. «Quella parata è stata importante per tenere aperta la partita. Perché noi sappiamo che, fino all'ultimo, non è mai finita. E allora siamo stati bravi a tenerla viva». Para anche i complimenti, Scuffet, che riparte dal dopo-Lazio: «È stato un momento in cui abbiamo dimostrato che tutto il gruppo vuole soffrire e lavorare per arrivare, insieme, fino in fondo. E abbiamo la consapevolezza che ognuno, nel suo ruolo, deve fare il massimo per arrivare al risultato che stiamo inseguendo». Scuffet si è ripreso il Cagliari e ringrazia l'ultimo arrivato: «Mina ci sta dando qualcosa in più anche a livello di carattere ed esperienza. E mi dà una mano anche nella gestione della squadra da dietro, perché è uno che ha giocato ad altissimi livelli e aiuta tutti». Due pareggi di fila, con Udinese e Napoli, che danno una spinta in vista di due scontri diretti con Empoli e Salernitana: «Moralmente questi pareggi sono importanti, soprattutto averla ripresa col Napoli al 96' è una grande spinta. Però ricordiamo che il pareggio ci dà solo un punto in classifica. Ora dobbiamo raggiungere qualche vittoria che ci possa far fare un salto in avanti». (al.m.)

