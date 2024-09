Scuffet rilancia: più consapevolezza dopo il ko di Lecce 

Un’occasione particolare, Gabriele Zappa e Simone Scuffet rappresentano il Cagliari al primo Memorial dedicato a Najibe Zaher, la ragazza di 19 anni scomparsa, esattamente un anno fa, in un tragico incidente stradale insieme ad altri tre amici. I tifosi, soprattutto i più giovani, presenti alla “Futura Calcio Sales” di Selargius circondano i due rossoblù, che non negano un autografo o una foto a nessuno. Poi la corsa ad Asseminello, perché da ieri, nella testa dei giocatori del Cagliari, c’è solo la sfida di domenica contro il Napoli. Una delle partite più attese dal pubblico rossoblù e che arriva dopo una sosta tormentata dalla sconfitta subita contro il Lecce. E Scuffet riparte proprio dal ko incassato allo stadio “Via del Mare”, «un ko che ci lascia rammarico, ma anche consapevolezza dei nostri mezzi».

Ripartenza

Una settimana per assorbire il fastidio che lascia ogni sconfitta. Figurarsi quella di Lecce, arrivata dopo aver gettato alle ortiche tante occasioni e dopo aver giocato un tempo intero in superiorità numerica. Il portiere rossoblù, che in estate ha resistito alla tentazione di trasferirsi al Milan per il ruolo di vice Maignan, riparte proprio dalla Puglia: «La sconfitta di Lecce ci ha lasciato rammarico perché sappiamo che, che con un uomo in più e costruendo tante occasioni, potevamo portare a casa più punti». Rammarico, ma non solo: «C’è anche la consapevolezza di aver fatto una buona partita, in cui abbiamo creato diverse occasioni. Purtroppo non sempre si sfruttano. E ci lascia un altro gol subito su calcio d’angolo e questo ci dà un altro spunto di riflessione su quanto si possa far meglio». Nessun allarme, però: «Siamo all’inizio del nostro percorso, un percorso lungo per il quale abbiamo gettato le basi, cercando di mettere in pratica quanto ci chiede il mister. Ci sono cambiamenti rispetto allo scorso anno, c’è bisogno di tempo per assimilare al meglio le richieste dell’allenatore».

Napoli nel mirino

Si volta pagina e Scuffet ha in testa solo la partita contro il Napoli di domenica alla Domus: «Sappiamo che è una gara importante per i tifosi, per noi lo sono tutte perché valgono tutte tre punti. E noi i punti vogliamo provare a raccoglierli sempre». Il Cagliari vuole centrare la prima vittoria stagionale proprio contro una delle sue grandi rivali. Il portiere rossoblù lancia un appello al pubblico che, anche domenica, sarà presente numeroso: «Speriamo che i tifosi ci diano il loro supporto come sempre, dall’inizio alla fine, qualsiasi cosa succeda».

Il messaggio

Ma Scuffet lascia una riflessione anche sul pomeriggio di Selargius dedicato a Naji e tutte le vittime della strada: «È importante ricordare che, in ogni occasione, serve la giusta attenzione. Bisogna pensare a quel che si fa e di quanto le nostre azioni possano avere conseguenze per noi, per chi ci sta vicino e per chi incontriamo per strada. Perché una distrazione rischia di stravolgere la vita propria e degli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA