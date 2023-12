Scuffet, questione di centimetri «La fortuna non ci ha aiutato Purtroppo il calcio è anche così» 

Questione di centimetri, a volte anche solo di millimetri. Cinque giorni prima, contro il Sassuolo, un fuorigioco impercettibile di Volpato aveva portato all’annullamento del 2-0 per i neroverdi permettendo al Cagliari di restare in partita e centrare la clamorosa rimonta con Lapadula e Pavoletti. Ieri a Napoli i centimetri sono stati fatali a Simone Scuffet, che per un tempo ha accarezzato il sogno di centrare il suo primo clean sheet da quando difende la porta rossoblù. Nella ripresa, invece, ecco l’uno-due di Osimhen e Kvaratskhelia. «Il calcio è così», spiega nel dopo-gara, «stavolta non siamo stati assistiti dalla fortuna, visto che nei due gol la palla, prima di entrare, ha toccato il palo...».

Attimi fuggenti

Un tempo da protagonista, anche senza dover fare miracoli. Perché nei primi 45’ il Cagliari ha sofferto, il Napoli ha cercato più volte lo sfondamento. Ma Scuffet si è sempre fatto trovare pronto. Prima Osimhen, poi Politano, ma il guardiano dei pali rossoblù non ha dovuto fare ricorso ai superpoteri. E quando Rrahmani ha trovato lo spiraglio giusto, ecco il palo a salvare il portiere cagliaritano. Ben più complicato l’intervento dall’altra parte del concittadino e amico Meret, costretto a uscire a valanga su Nandez lanciato a rete. Nella ripresa, l’obiettivo è sfumato. «Peccato, perché abbiamo fatto un’ottima partita. Però il calcio è così. Contro il Sassuolo, oltre che bravi, siamo stati fortunati. Stavolta la fortuna non ci ha aiutato». Minuto 24’, cross di Mario Rui, incornata ravvicinata e potente di Osimhen. Scuffet ha cercato il miracolo, toccando la palla e spedendola sul palo. Un attimo di speranza, prima di vedere la sfera rotolare beffardamente in rete dopo esser ripassata proprio sopra il portiere rossoblù. Sei minuti dopo, con Pavoletti che aveva appena riequilibrato il risultato, ancora una staffilata ravvicinata, stavolta di Kvara: palo destro, palo sinistro e carambola che termina col gol del georgiano. «Perdere fa male, ma continuiamo a lavorare per cercare la prestazione e solo così, con le prestazioni, possono arrivare i punti».

Il guardiano dei pali

Una sconfitta, certo, ma Scuffet si gode il momento personale positivo. All’arrivo è partito come dodicesimo, poi la chiamata di Ranieri che ha messo il Cagliari nelle sue mani. Ieri a Napoli ha giocato la sua nona partita di fila in campionato. In Serie A l’ultima volta gli era capitato all’Udinese, all’inizio della stagione 2018-19: nove partite e poi solo panchina, fino alla cessione, a gennaio, al Kasimpasa, in Turchia. Ora è tutta un’altra storia: «Io cerco di fare il mio lavoro e finalmente sto trovando un po’ di continuità, elemento fondamentale in questo ruolo».

Caccia alla salvezza

Tra i pali cerca di guidare il Cagliari con un obiettivo: «La salvezza, è quello che tutti noi vogliamo. Ognuno di noi cerca di dare il suo contributo e fare il massimo per mantenere la Serie A». Parate, ma non solo: «Da portiere provo a parare prima di tutto e poi, da dietro, cerco di dare una mano anche per posizionare meglio i compagni». Meglio voltare subito pagina: «L’abbiamo giocata come l’avevamo preparata, contro grandi campioni. Non ci accontentiamo della prestazione, perché ci servono i punti, ma abbiamo un gruppo dove anche chi subentra può essere determinante».

