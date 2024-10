Scuffet: «È il miglior periodo della mia carriera» 

«Tornare a essere un portiere di Serie A era quello che volevo». Da poco più di un anno al Cagliari, Simone Scuffet ha festeggiato durante la sosta l'anniversario del suo ingresso nel calcio italiano: l'8 ottobre 2023, contro la Roma, la sua prima presenza in A in rossoblù dopo un biennio a rilanciarsi fra Cipro e Romania. «È il miglior periodo della mia carriera? Sì, ma già in Romania mi sentivo molto bene», ha detto, intervistato dal Corriere della Sera. «Ci sono stati momenti in cui speravo di trovare più continuità e avere occasioni che non sono arrivate. Dentro di me c'è sempre stata voglia di lavorare per ottenere qualcosa in più e dimostrare che gli altri, come a Udine, si stavano sbagliando. Anche per questo ho fatto scelte particolari, come ripartire da Cipro. Ma quell'esperienza mi ha dato tanto».

Presenza fissa

Scuffet ora di presenze di fila in A ne ha 38, 31 la scorsa stagione e 7 in questa dove ha giocato ogni minuto (come lui solo Luperto). A inizio carriera era fra i portieri più promettenti, tanto da aver raggiunto la Nazionale, adesso guarda altro: «Non ci penso, sono concentrato sul mio percorso al Cagliari. La speranza di tornare ci sarà sempre, ma bisogna essere realisti e sono stato fortunato ad andarci. E a capire quanto è bello». È diventato portiere a 5-6 anni («Scelsi per caso») ed è contento del suo presente («Anche se c'è sempre da migliorare»). Senza accontentarsi: «Non bisogna mollare mai, non bisogna tirarsi indietro neanche un giorno». (r. sp.)

