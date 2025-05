Scudetto, tra Napoli e Inter è sfida a distanza 

Sfida-scudetto a distanza per Napoli e Inter, separate da un solo punto in classifica. La squadra di Conte sarà impegnata a Parma, quella di Inzaghi ospiterà, invece, la Lazio a San Siro. Entrambe le gare (come tutte le altre della penultima giornata eccetto Genoa-Atalanta) si giocheranno domenica alle 20.45.

Qui Napoli

Al “Tardini” il Napoli si giocherà una grande fetta di tricolore dello scudetto. Conte ha isolato la squadra e continua a preparare la partita con il Parma all'interno del Centro Tecnico di Castel Volturno. È probabile che non si lasci influenzare da suggestioni offensivistiche che potrebbero portarlo a rispolverare il 4-3-3 utilizzato per larga parte della stagione. Rimane più concreta la possibilità che si affidi nuovamente al 4-4-2 con Raspadori schierato come punta al fianco di Lukaku e con McTominay impiegato come esterno sinistro di centrocampo, con licenza di proiettarsi al bisogno in area di rigore avversaria. Neres, almeno inizialmente, dovrebbe rimanere in panchina, pronto però, in caso di necessità a entrare in campo per spostare in avanti il baricentro del gioco degli azzurri. Gilmour sostituirà in cabina di regia Lobotka il quale a causa della distorsione alla caviglia sarà indisponibile anche nella sfida finale del campionato con il Cagliari al “Maradona”. A Conte resta il delicato compito di motivare la squadra e caricarla al massimo.

Qui Inter

Sull’altro versante è il momento di sognare per Simone Inzaghi che, dopo aver portato la seconda stella sulle maglie dei nerazzurri, potrebbe realizzare la doppietta più importante della sua carriera e fare la storia. Il cammino è tutt'altro che semplice, di fronte c'è la Lazio, ma molto dipende dal Napoli di Conte in trasferta a Parma. Incroci del destino e storie diverse, Conte lasciò l'Inter dopo aver vinto uno scudetto e aver conquistato una finale in Europa League. Inzaghi aveva invece detto addio alla Lazio dove si era affermato come allenatore, crescendo di partita in partita. Inzaghi non ha forse il carisma di Mourinho, né la vis polemica del portoghese leader del triplete nerazzurro del 2010, né possiede l'X factor, lo spirito indomito di Conte, ma si conferma tecnico concreto, equilibrato, vincente. Recupera alcune pedine importanti come Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, fa affidamento sull'entusiasmo incontenibile che si respira nell'ambiente dopo la vittoria contro il Barcellona.

RIPRODUZIONE RISERVATA