Scudetto, il Napoli sogna 

La giornata numero 34 ci dirà come si sente l’Inter alla vigilia della semifinale di Champions League. E in piena volata per lo scudetto. Arriva la Roma a San Siro e Simone Inzaghi vuole tornare subito a correre, dopo le sconfitte contro Bologna e Milan in Coppa Italia, per non perdere terreno nel testa a testa scudetto con il Napoli di Antonio Conte. A San Siro (si va verso il tutto esaurito), arriva la Roma di Claudio Ranieri, a caccia di punti preziosi nella corsa per la Champions. Inzaghi prepara una mini-rivoluzione rispetto al derby perso mercoledì: sette i cambi nell'undici titolare, anche a causa delle squalifiche di Bastoni e Mkhitaryan. Nel consueto 3-5-2, l'Inter in attacco schiera Lautaro Martinez, mentre al suo fianco è ballottaggio tra Arnautovic e Correa. E per il capitano interista sorridono le statistiche contro la Roma: nelle ultime sei sfide di Serie A contro i giallorossi, Lautaro ha partecipato a tre reti, con due gol e un assist.

A Roma la cura Ranieri ha dato più dei frutti sperati dalla proprietà americana riportando i giallorossi a competere per un piazzamento europeo che, appena qualche mese fa, sembrava un'eventuale impossibile anche solo da ipotizzare. Il tecnico romano adesso punta con decisione a entrare nel porto dell'Europa, ecco quindi che la sfida ai nerazzurri diventa fondamentale per cercare di mantenere aperta quella striscia di risultati utili che ha permesso alla Roma di tornare a sognare. Il tecnico si affida alla coppia Soulè-Dovbyk con l'ucraino chiamato a dimostrare di valere il ruolo di centravanti giallorosso, pungolato anche da Ranieri che gli chiede maggiore cattiveria.

Il Napoli

Testa tutta sul Torino, questa sera, senza pensare all'Inter e farsi condizionare dal risultato che arriverà nel pomeriggio dal match dei nerazzurri contro la Roma. Il Maradona vuole vedere Lukaku e compagni tornare a quel ritmo, quello dei 3 punti a partita, firmando la terza vittoria di fila nella speranza che i giallorossi rallentino la squadra di Inzaghi, dando al Napoli la vetta in solitaria. Difficilmente Buongiorno potrà recuperare, l'alternativa al centro sembra essere solo Rafa Marin. Oppure quella di spostare Olivera da terzino sinistro a centrale, al fianco di Rrahmani, e Spinazzola a sinistra. Gli infortuni pesano e questi giorni sono serviti a Conte per capire se si può tentare lo spostamento. All'andata la vittoria venne firmata da McTominay e il centrocampista scozzese ha voglia ancora di segnare e di giocare al meglio, come nelle ultime gare. Come Lukaku, d'altronde, che dopo avere segnato nelle ultime tre partite al Maradona, tiene gli occhi puntati sull'obiettivo scudetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA