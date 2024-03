Scudetto all’inter, la corsa all’Europa 

Le offese a sfondo razzista subite da Juan Jesus, che Francesco Acerbi nega, possono costare al difensore dieci turni di stop, ma il gol del pareggio del brasiliano nella stessa gara ha avuto l'effetto di restringere le possibilità dell'Inter di poter sommare allo scudetto anche il prestigioso record di punti che la Juve e Conte hanno fissato a 102 dieci anni fa. Se vincerà le nove gare residue (con le insidie Milan, Torino e Lazio) Inzaghi potrà ritoccare il primato portandolo a 103, ma non sarà facile.

Sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria, offuscata solo dai rigori in Champions con l'Atletico Madrid. Ma l'Inter lo scudetto lo vincerà (forse proprio nel derby del 22 aprile) e questa è, al momento, una delle poche certezze di una Serie A che sabato prossimo torna in pista per il rush finale che assegnerà gli altri tre (o quattro) posti Champions, i tre nelle altre coppe, oltre a designare le altre due squadre che retrocederanno insieme alla Salernitana, a meno di un miracoloso recupero. Delineata è anche la classifica marcatori: Lautaro Martinez, primo a 23 gol, difficilmente si farà rimontare il +8 che lo separa da Vlahovic. La classifica è fatta a strati, che sono permeabili con 27 punti a disposizione. Milan e Juve dovrebbero essere garantite al secondo e al terzo posto, ma la posizione dei bianconeri è densa di incognite visto che la sola vittoria nelle ultime otto gare sta ingolosendo Bologna, Roma e Atalanta che incalzano agguerrite. Thiago Motta ha un calendario favorevole, Daniele De Rossi sfrutta l'abbrivio di un suo inserimento da record, Gian Piero Gasperini ha un organico di alto livello e una gara da recuperare. Anche il Napoli sta recuperando quel mordente che si era volatilizzato insieme a Spalletti; la Fiorentina deve ritrovare continuità di rendimento; la Lazio deve sperare nella forza d'urto dell'avvento di Tudor.

