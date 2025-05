Scudetto alla Marcozzi 

Uno scudetto e una medaglia d’oro ai campionati paralimpici di tennistavolo, conclusi domenica e disputati a Terni. Nella prima giornata la Marcozzi Sitor allenata da Massimo Ferrero e Ana Brzan, alla prima stagione in serie A1, ha conquistato lo scudetto classe 1-5 con Mitar Palikuća e Ivan Gaias.

Maria Paola Tolu del TT Sassari ha vinto la medaglia d’oro nella classe 4, dove ai piedi del podio si è classificata la compagna di squadra Anna Grazia Turco. In coppia sono giunte terze nel doppio. Nella Classe 1 argento per Alessandra Serra del Cagliari Tennistavolo, quindicesima nella classifica per società e prima delle sarde. Altre medaglie per Muraverese, Santa Tecla Nulvi e Quattro Mori. ( m.c. )

