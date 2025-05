Scudetto... a tavolino 

Torna in Sardegna uno scudetto ed è quello del tennis da tavolo maschile. Della recentissima impresa messa a segno dal T.T. Sassari si parlerà stasera dalle 18.30 alle 19 nel consueto appuntamento del venerdì con “L’Informatore Sportivo 360”, in diretta su Radiolina e Videolina. In studio, con il giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, il presidente regionale della Fitet (la Federazione tennis da tavolo), Simone Carrucciu. Ci sarà anche Francesco De Simone, da poco nominato delegato della Federscherma per la Sardegna, per analizzare il buon momento che attraversa il movimento regionale, tra risultato in pedana e organizzazione nell’Isola di eventi di rilievo nazionale e internazionale.