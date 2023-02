Scuderie in centro aperte ai turisti 

Uno dei momenti che da sempre è riservato a parenti e amici dei cavalieri, questa volta sarà aperto anche ai turisti ma a pagamento. Chi vorrà assistere in prima persona ai preparativi nelle scuderie della Sartiglia potrà farlo pagando un ticket di 15 euro. Una novità promossa da due scuderie in collaborazione con il Comune e la Fondazione Oristano. Appuntamento domani e martedì, dalle 9 alle 12. La scuderia di Francesco Castagna, Giuseppe Frau e Peppe Catapano sarà allestita negli spazi del parcheggio comunale del Palazzo degli Scolopi, in piazza Eleonora. Quella di Raimondo Carta, Andrea Cinus e Roberto Pau in via Arborea. I biglietti per l’ingresso sono già disponibili negli uffici della Fondazione. Il ticket dà accesso una sola volta in ognuna delle scuderie, i bambini fino a sei anni non pagano, mentre dai sette ai dieci anni il costo è di dieci euro. «I turisti troveranno tante prelibatezze - commenta Peppe Catapano, uno dei cavalieri - Tanti arrosti preparati sul momento ma soprattutto potranno assistere da vicino alla bardatura dei nostri cavalli e in generale alla festa prima dell’inizio della Sartiglia». Compresa la vestizione dei cavalieri e la loro uscita in sella al proprio cavallo verso via Duomo. ( s.p. )

