Scuderie abusive, il Tar: vanno demolite 

Il Tar ribadisce: le “scuderie” dove si preparano e si celebrano i fasti della Sartiglia realizzate senza autorizzazione comunale sono abusive e quindi vanno demolite. Le ultime sentenze interessano due “scuderie” con vani appoggio, box per i cavalli a Pesaria, una di Massimo Porceddu e la seconda di Elvira Fiori, Elisabetta Lanza e Valentino Bratzu. Non basta, secondo il Tar, riconoscere che la Sartiglia è storia, cultura e attrazione turistica senza le dovute autorizzazioni sono solo belle parole. Nel 2019 il dirigente del settore Sviluppo e territorio ordinò la demolizione delle opere abusive e il pristino dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica. Gli interessati presentarono ricorso al Tar, il Comune si oppose e ora i giudici amministrativi hanno bocciato il ricorso: le “scuderie” sono abusive, il Puc non le prevede. La Giunta comunale nel 2018 aveva impartito una serie di direttive al dirigente Giuseppe Pinna per la riqualificazione urbanistica dell’agro e valorizzare le attività legate alla Sartiglia. Ecco “Equus” (Area di sostegno e sviluppo all’attività identitaria zootecnica equina) che ipotizzava verso Fenosu singoli lotti di superficie minima di 1.000 metri quadrati per la costruzione di box per cavalli, fienile. La Regione nel 2021 ha inserito il progetto nel “piano casa” all’articolo 3. La Corte Costituzionale ha cassato l’articolo, “Equus” scompare ma gli abusi restano.

